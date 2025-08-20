Werkstatt geöffnet, Live-Scan offen WERK15
Plagiate Scannen

Plagiate Scannen für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit

Bei ScanWerk werden deine Plagiate in einer Werkstatt-Atmosphäre fachgerecht gescannt. Die Werkbank ist PlagAware, die Plagiatssoftware über 20 deutscher Hochschulen, mit einer Quellen-Datenbank von 70 Milliarden Einträgen. Plagiate scannen mit Industrial-Workflow und nachvollziehbarer Auswertung. Saubere Abschlussarbeiten sind kein Zufall, sondern Ergebnis sauberer Werkstattarbeit, deshalb gehören Abschlussarbeiten hier auf die Werkbank, bis sie wirklich sauber sind.

Werkstatt öffnenWerkstatt-Ablauf
✓ Werkstatt-Workflow✓ Werkstück als PDF✓ Nachvollziehbarer Bericht
70 Mrd.Quellen-Werkstatt
4 Min.Werkbank-Durchlauf
40 %Folge-Auftrag-Rabatt
4,7 / 5aus 82 Bewertungen
Geprüft mit PlagAware

Die Software, mit der über 20 deutsche Universitäten arbeiten.

ScanWerk denkt das Plagiate Scannen als Werkstattprozess: Werkbank, Werkzeug, fertiges Werkstück. Das Werkzeug ist PlagAware, die Plagiatssoftware aus dem Prüfungsalltag über 20 deutscher Hochschulen, mit einer Datenbank von 70 Milliarden Quellen.

Das Werkstück: dein fertiger Prüfbericht, mit markierten Treffern und Quellenliste. Industrielle Optik außen, akademischer Anspruch innen, ohne Esoterik dazwischen.

Mit PlagAware prüfen lassen →

Was PlagAware für dich leistet

  • Professionelle Plagiatssoftware aus dem Universitätsbetrieb
  • An über 20 deutschen Hochschulen im Einsatz
  • Index aus 70 Milliarden Quellen, inklusive Verlagsdatenbanken
  • Trefferquote auf dem Niveau institutioneller Prüfsysteme
  • Erkennt wörtliche und nah-wörtliche Übernahmen
  • Ergänzt durch KI-Texterkennung für ChatGPT-, Claude- und Gemini-Anteile
In drei Schritten

So funktioniert ScanWerk

Vom Hochladen bis zum fertigen Prüfbericht in unter einer Viertelstunde, ohne Konto, ohne Aufnahme in Prüfungsbibliotheken.

01

Arbeit hochladen

Datei als PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT oder RTF auswählen. Die Normseiten werden automatisch aus dem Text berechnet, ohne dass du zählen musst.

02

Prüfung wählen

Reine Plagiatsprüfung, KI-Texterkennung oder das Kombi-Paket. Bezahlung per Karte, PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay oder Google Pay.

03

Bericht erhalten

Innerhalb von 15 Minuten landet der Prüfbericht als PDF in deinem Postfach. Mit farblicher Markierung verdächtiger Passagen, Prozentanteil und vollständiger Quellenliste.

Tarife

Faire Preise pro Normseite

Mindestbestellwert 2,90 € pro Arbeit. Eine Normseite entspricht 1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen.

Plagiatsprüfung

Abgleich gegen 70 Mrd. Quellen.

0,29 € / Normseite
  • Webseiten, Verlage, Hochschulschriften
  • PDF-Bericht in 15 Minuten
  • Markierte Passagen mit Quellen
Plagiat-Prüfung starten

Kombi: Plagiat + KI

Beides in einem Bericht, 33 % günstiger.

0,39 € / Normseite
  • Plagiatsprüfung komplett
  • KI-Texterkennung komplett
  • Zwei Berichte, ein Preis
Kombi-Paket starten

KI-Texterkennung

ChatGPT, Claude, Gemini erkennen.

0,29 € / Normseite
  • Erkennt LLM-Muster pro Satz
  • PDF-Bericht in 15 Minuten
  • Wahrscheinlichkeit pro Absatz
KI-Prüfung starten
Häufige Fragen

Wissenswertes zu Plagiate scannen

Wie zuverlässig arbeitet ScanWerk?

ScanWerk arbeitet mit PlagAware, einer professionellen Plagiatssoftware, die von über 20 deutschen Universitäten selbst eingesetzt wird. Geprüft wird gegen 70 Milliarden Webseiten, akademische Publikationen und Verlagsdatenbanken. Die Trefferquote entspricht professionellen Universitäts-Systemen.

Wird meine Arbeit gespeichert oder in eine Prüfdatenbank aufgenommen?

Nein. Die Arbeit wird ausschließlich für die einmalige Prüfung verarbeitet und nach 14 Tagen automatisch von unseren Servern in Deutschland gelöscht. Eine Aufnahme in eine Prüfungsbibliothek oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Wie sieht der Bericht aus, den ich erhalte?

Du erhältst ein PDF mit drei Teilen: eine Übersichtsseite mit Plagiats- und KI-Prozentwert sowie Ampel-Bewertung, deine Arbeit mit farblich markierten Treffern, jede Markierung verlinkt zur Originalquelle, und eine vollständige Quellenliste mit URL und Trefferanzahl.

Welche Dateiformate werden unterstützt?

PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT und RTF bis 100 MB. Empfohlen wird PDF, weil das Layout am verlässlichsten erhalten bleibt. Wenn du aus Word exportierst, wähle „PDF/A" für beste Ergebnisse.

Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?

Solltest du mit dem Bericht nicht zufrieden sein, schreib uns binnen 14 Tagen an kontakt(at)plagiate-scannen.de und wir erstatten den vollen Betrag, ohne Diskussion.

Weitere Fragen senden

4,7 82 Bewertungen

Stimmen aus der ScanWerk-Werkstatt

★★★★★

„Das Werkstatt-Setup macht Spaß. Datei rein, Anzeige glimmt orange, Bericht raus."

Jonas T.
★★★★★

„Sieht aus wie eine moderne Industrieanwendung, fühlt sich auch so an. Bin Fan."

Nico S.
★★★★☆

„Dunkles Theme ist mein Geschmack. Den Scan-Bericht hätte ich mir noch deutlicher gewünscht, ist aber Detail."

Lara P.
★★★★★

„Habe meine Bachelorarbeit kurz vor Abgabe scannen lassen. Werkstattseite ist eindeutig und schnell."

Mehmet A.
★★★★★

„Praktiker-Optik, kein Marketing-Geschwurbel. Genau das brauchte ich."

Greta E.
★★★★★

„Wenn man Werkstatt-Atmosphäre mag, ist ScanWerk genau richtig."

Sven L.

ScanWerk: Gib deine Arbeit nicht einfach ab.

Ab 2,90 € pro Arbeit, PDF-Bericht in 15 Minuten, vertraulich, mit garantierter Rückerstattung.

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Plagiate Scannen für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit und Studium

Speziell bei einer Masterarbeit sind sauber zitierte Quellen entscheidend für die Note. Speziell bei einer Doktorarbeit sind sauber zitierte Quellen entscheidend für die Note.

Häufige Anwendung: Plagiate Scannen für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit.

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