Bei ScanWerk werden deine Plagiate in einer Werkstatt-Atmosphäre fachgerecht gescannt. Die Werkbank ist PlagAware, die Plagiatssoftware über 20 deutscher Hochschulen, mit einer Quellen-Datenbank von 70 Milliarden Einträgen. Plagiate scannen mit Industrial-Workflow und nachvollziehbarer Auswertung. Saubere Abschlussarbeiten sind kein Zufall, sondern Ergebnis sauberer Werkstattarbeit, deshalb gehören Abschlussarbeiten hier auf die Werkbank, bis sie wirklich sauber sind.

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