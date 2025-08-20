Arbeit hochladen
Datei als PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT oder RTF auswählen. Die Normseiten werden automatisch aus dem Text berechnet, ohne dass du zählen musst.
WERK15
Bei ScanWerk werden deine Plagiate in einer Werkstatt-Atmosphäre fachgerecht gescannt. Die Werkbank ist PlagAware, die Plagiatssoftware über 20 deutscher Hochschulen, mit einer Quellen-Datenbank von 70 Milliarden Einträgen. Plagiate scannen mit Industrial-Workflow und nachvollziehbarer Auswertung. Saubere Abschlussarbeiten sind kein Zufall, sondern Ergebnis sauberer Werkstattarbeit, deshalb gehören Abschlussarbeiten hier auf die Werkbank, bis sie wirklich sauber sind.
ScanWerk denkt das Plagiate Scannen als Werkstattprozess: Werkbank, Werkzeug, fertiges Werkstück. Das Werkzeug ist PlagAware, die Plagiatssoftware aus dem Prüfungsalltag über 20 deutscher Hochschulen, mit einer Datenbank von 70 Milliarden Quellen.
Das Werkstück: dein fertiger Prüfbericht, mit markierten Treffern und Quellenliste. Industrielle Optik außen, akademischer Anspruch innen, ohne Esoterik dazwischen.
Vom Hochladen bis zum fertigen Prüfbericht in unter einer Viertelstunde, ohne Konto, ohne Aufnahme in Prüfungsbibliotheken.
Datei als PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT oder RTF auswählen. Die Normseiten werden automatisch aus dem Text berechnet, ohne dass du zählen musst.
Reine Plagiatsprüfung, KI-Texterkennung oder das Kombi-Paket. Bezahlung per Karte, PayPal, SEPA, Klarna, Apple Pay oder Google Pay.
Innerhalb von 15 Minuten landet der Prüfbericht als PDF in deinem Postfach. Mit farblicher Markierung verdächtiger Passagen, Prozentanteil und vollständiger Quellenliste.
Mindestbestellwert 2,90 € pro Arbeit. Eine Normseite entspricht 1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen.
Plagiatsprüfung
Abgleich gegen 70 Mrd. Quellen.0,29 € / Normseite
Kombi: Plagiat + KI
Beides in einem Bericht, 33 % günstiger.0,39 € / Normseite
KI-Texterkennung
ChatGPT, Claude, Gemini erkennen.0,29 € / Normseite
ScanWerk arbeitet mit PlagAware, einer professionellen Plagiatssoftware, die von über 20 deutschen Universitäten selbst eingesetzt wird. Geprüft wird gegen 70 Milliarden Webseiten, akademische Publikationen und Verlagsdatenbanken. Die Trefferquote entspricht professionellen Universitäts-Systemen.
Nein. Die Arbeit wird ausschließlich für die einmalige Prüfung verarbeitet und nach 14 Tagen automatisch von unseren Servern in Deutschland gelöscht. Eine Aufnahme in eine Prüfungsbibliothek oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Du erhältst ein PDF mit drei Teilen: eine Übersichtsseite mit Plagiats- und KI-Prozentwert sowie Ampel-Bewertung, deine Arbeit mit farblich markierten Treffern, jede Markierung verlinkt zur Originalquelle, und eine vollständige Quellenliste mit URL und Trefferanzahl.
PDF, DOCX, DOC, TXT, ODT und RTF bis 100 MB. Empfohlen wird PDF, weil das Layout am verlässlichsten erhalten bleibt. Wenn du aus Word exportierst, wähle „PDF/A" für beste Ergebnisse.
Solltest du mit dem Bericht nicht zufrieden sein, schreib uns binnen 14 Tagen an kontakt(at)plagiate-scannen.de und wir erstatten den vollen Betrag, ohne Diskussion.
Stimmen aus der ScanWerk-Werkstatt
„Das Werkstatt-Setup macht Spaß. Datei rein, Anzeige glimmt orange, Bericht raus."
„Sieht aus wie eine moderne Industrieanwendung, fühlt sich auch so an. Bin Fan."
„Dunkles Theme ist mein Geschmack. Den Scan-Bericht hätte ich mir noch deutlicher gewünscht, ist aber Detail."
„Habe meine Bachelorarbeit kurz vor Abgabe scannen lassen. Werkstattseite ist eindeutig und schnell."
„Praktiker-Optik, kein Marketing-Geschwurbel. Genau das brauchte ich."
„Wenn man Werkstatt-Atmosphäre mag, ist ScanWerk genau richtig."
Ab 2,90 € pro Arbeit, PDF-Bericht in 15 Minuten, vertraulich, mit garantierter Rückerstattung.Bericht jetzt anfordern
Speziell bei einer Masterarbeit sind sauber zitierte Quellen entscheidend für die Note. Speziell bei einer Doktorarbeit sind sauber zitierte Quellen entscheidend für die Note.
Häufige Anwendung: Plagiate Scannen für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit.
Plagiate Scannen für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit prüfen lassen